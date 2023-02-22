Суспільство

“Відчуття війни”: у Харкові відбудеться фотовиставка до річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну

22 Лютого 2023 21:47
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Харківська галерея «Бузок» запрошує на фотовиставку до річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Експозиція триватиме з 24 лютого по 5 березня.

Виставка фокусується на історіях людей і засвідчує те, як змінилося буття через війну. Кожна історія та фото – від звичайної людини, яка в одну мить втратила минуле, майбутнє – і стали головними героями фотовиставки.

«Війна – найгірше породження людства. Ані фільми, ані книги, ані фотографії не можуть передати цей жах. Внаслідок російської агресії зруйновані або сильно постраждали багато населених пунктів України, зокрема й друге за величиною місто Харків. Тисячі людей були змушені рятуватися від бомбардувань. Значна частина жителів залишилася в рідному місті, частина – повернулася після деокупації Харківської області. Ними і були надані фото для участі у виставці. Це свідчення того, як харків’яни ставляться до своєї Батьківщини. Війна не зламала, а згуртувала українців», – розповіли організатори заходу.

Відвідати захід у виставковому центрі «Бузок» можна з 24 лютого по 5 березня. Адреса: вулиця Сумська, 25.


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