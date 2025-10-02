Відчайдушна спроба досягти успіху: на Херсонський напрямок прибули каральні спецзагони для окупантів, — АТЕШ

Партизанський рух “АТЕШ” повідомив про прибуття на Херсонський напрямок спеціальних офіцерів і резервних рот, завданням яких є придушення будь-яких спроб відступу російських військових. За даними агентів, такі підрозділи фізично ліквідовують солдатів або влаштовують польові суди перед строєм.

Про це повідомили в партизанському русі “АТЕШ”.

Агенти “АТЕШ” зі 127-ї окремої розвідувальної бригади повідомляють, що у разі відходу військовослужбовців з позицій резервна рота знищує всіх, хто відступає, або влаштовує польовий суд над ними перед особовим складом підрозділу. При цьому причина залишення позицій — втрати, поранення чи неможливість виконати наказ — ролі не грають.

Реклама

Реклама

За словами партизанів, така ситуація свідчить про відчайдушну спробу командування досягти успіху на Херсонському напрямку, де окупанти зазнають величезних втрат без жодного просування вперед.

“Ціна цієї авантюри — життя російських солдатів, яких тепер нищать свої ж”, — зазначили в “АТЕШ”.

Як раніше повідомляли в “АТЕШ”, їхні агенти фіксують масові розправи над дезертирами в росармії.