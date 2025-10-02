Відчайдушна спроба досягти успіху: на Херсонський напрямок прибули каральні спецзагони для окупантів, — АТЕШ

Партизанський рух “АТЕШ” повідомив про прибуття на Херсонський напрямок спеціальних офіцерів і резервних рот, завданням яких є придушення будь-яких спроб відступу російських військових. За даними агентів, такі підрозділи фізично ліквідовують солдатів або влаштовують польові суди перед строєм.
Про це повідомили в партизанському русі “АТЕШ”.
Агенти “АТЕШ” зі 127-ї окремої розвідувальної бригади повідомляють, що у разі відходу військовослужбовців з позицій резервна рота знищує всіх, хто відступає, або влаштовує польовий суд над ними перед особовим складом підрозділу. При цьому причина залишення позицій — втрати, поранення чи неможливість виконати наказ — ролі не грають.
За словами партизанів, така ситуація свідчить про відчайдушну спробу командування досягти успіху на Херсонському напрямку, де окупанти зазнають величезних втрат без жодного просування вперед.
“Ціна цієї авантюри — життя російських солдатів, яких тепер нищать свої ж”, — зазначили в “АТЕШ”.
Як раніше повідомляли в “АТЕШ”, їхні агенти фіксують масові розправи над дезертирами в росармії.