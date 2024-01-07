Політика

Від Шольця вимагають розпочати постачання в Україну крилатих ракет Taurus

7 Січня 2024 16:20
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зброя

На канцлера Німеччини Олафа Шольца чиниться дедалі більший тиск щодо постачання в Україну ракет великої дальності Taurus, які дозволять українцям завдавати ударів за лінію фронту. Про це пише Newsweek.

«Канцлер має відповісти собі, чи діє він відповідно до заявленої мети — зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії… Я не розумію, чому ми зволікаємо з постачанням цієї та іншої зброї», — заявив колишній президент Німеччини Йоахім Гаук в інтерв’ю газеті Bild am Sonntag.

У своїй партії Шольца вже кілька місяців лунають заклики надати далекобійні ракети. Німеччина нещодавно передала Україні танки Leopard, 90 бойових машин піхоти Marder та дві системи ППО Patriot, але Берлін не наважується перейти від ракет ППО до крилатих ракет Taurus, які Україна запросила у травні 2023 року.

Прем’єр-міністр Баварії та голова партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер заявив, що ракети Taurus допоможуть Україні захиститися від безперервних атак безпілотників і ракетних обстрілів. “Постачання крилатих ракет Taurus в Україну давно назріло”, – заявила представник з питань оборонної політики від партії “Зелених” Сара Нанні.


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