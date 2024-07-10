Суспільство

Від початку року ТЦК виписали понад 11 тисяч примусових штрафів
10 Липня 2024 16:14
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Від початку року ТЦК та СП передали до виконавчої служби для примусового стягнення з боржників 11 798 штрафів за порушення правил військового обліку.

Про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними “Опендатабот”.

Зазначається, що це вже більше, аніж за весь минулий рік, коли було 10 337 подібних штрафів. Наразі третина цих штрафів уже закрита — 4236 стягнень. Водночас 7526 штрафів все ще стягуються з боржників.

На платформі пояснили, що йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише ті, які передали на примусове стягнення до виконавчої служби. Це означає, що порушників внесли до Єдиного реєстру боржників. 

Через відкриття подібного виконавчого провадження можуть накласти арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких у майбутньому погасять борг.

На платформі “Опендатабот” можна перевірити, чи не наклали на вас штраф через порушення правил військового обліку. Для цього треба перейти на сторінку сервісу, ввести свої ПІБ та дату народження.


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