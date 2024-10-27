Від початку року Німеччина відмовила у в’їзді 6000 українцям

Із січня до вересня 2024 року Федеральна поліція ФРН затримала 7783 особи, щодо яких діяв ордер на арешт, зокрема міжнародний. Йдеться, зокрема, про порушників, які не сплатили штрафи, а також про осіб, які вчинили тяжкі злочини і ухиляються від в’язниці.

За інформацією Bild, найбільше випадків відмови у в’їзді в Німеччину було зафіксовано на кордоні країни зі Швейцарією (9113 осіб), Польщею (7862), Австрією (5468) і Францією (2350).

Найчастіше у в’їзді відмовляли українцям (5935 осіб), сирійцям (4708) та афганцям (2396). Водночас поліцейські виявили понад 1480 депортованих із Німеччини осіб, які знову спробували в’їхати в країну.

«Поліція говорить про недозволений в’їзд у країну, коли кордон хоче перетнути іноземець, який не має чинного дозволу на перебування в Німеччині, – уточнює dpa. – Відмова у в’їзді можлива насамперед тоді, коли особа не висловлює бажання отримати притулок або коли щодо неї діє тимчасова заборона на в’їзд. Це стосується людей, які раніше були депортовані, або людей із так званих «безпечних країн походження», чиє прохання про притулок раніше було відхилено як «очевидно необґрунтоване».

На тлі прикордонного контролю, що здійснюється на сьогоднішній день на всіх кордонах ФРН, Федеральна поліція з січня по вересень 2024 року зафіксувала 53 410 спроб недозволеного в’їзду в країну. Водночас у в’їзді до Німеччини було відмовлено 28 321 людині.

Під час перевірок документів на зовнішніх кордонах ФРН від початку року було затримано 1195 осіб, які займаються нелегальним перекиданням людей, і припинено 1088 спроб такої контрабанди. При цьому в поліції зазначили, що в наявній статистиці не враховані спроби недозволеного в’їзду в Німеччину повітряним або морським шляхом, тож цифри ще можуть бути скориговані.