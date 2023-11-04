Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 530 залізничників

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року загинули 530 залізничників, повідомила «Укрзалізниця» 4 листопада.

«Залізничники роблять свій вагомий внесок у перемогу над ворогом. На жаль, через війну втрачаємо колег. 530 залізничників загинули від початку широкомасштабної війни в Україні. З них 23 – при виконанні своїх професійних обов’язків, 395 воїнів-залізничників ми втратили на фронті, 112 – загинули від російських обстрілів і бомбардувань цивільних об’єктів», – йдеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський під час церемонії на київському залізничному вокзалі, в якій також взяла участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, заявив, що українські залізничники допомогли евакуювати чотири мільйони людей із районів бойових дій, змогли перевезти тільки від початку цього року понад 120 мільйонів тонн вантажів, зокрема й глобально важливих вантажів, як-от продовольство.

Крім того, за його словами, завдяки дипломатичним поїздам Україну відвідали понад 500 делегацій, що «є вагомим внеском наших залізничників у єдність світу».

В Україні 4 листопада відзначають День працівників залізниці.