Політика

Від початку доби відбулося 81 бойове зіткнення, “найгарячіше” на Покровському напрямку
18 Серпня 2024 17:41
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генштаб
Так, з відтворенням бойових умов готуються до заруб бійці 1-ї роти 2-го штурмового бату 3-ї окремої штурмової бригади / Фото 3-тя окрема штурмова бригада

На фронті від початку доби відбулося 81 бойове зіткнення. «Найгарячіше» на Покровському напрямку, де «ворог намагався штурмувати 24 разів, але ЗСУ вже відбили 19 атак», йдеться в новому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення поблизу Вовчанська та Липців, де наразі триває один бій. На Куп’янському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій у бік Глушківки, Стельмахівки та Синьківки. На цей час продовжуються п’ять атак», – зазначили у Генштабі.

Українські військові також кажуть, що «на Торецькому напрямку окупанти атакували 15 разів біля Залізного, Торецька, Диліївки та Неліпівки. Чотирнадцять штурмів відбито, ще один – триває. Крім цього, загарбники завдали два авіаудари по Дачному та Дружбі».

«На Покровському напрямку росіяни здійснили 24 штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Птиче, Новогродівка, Завітне та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 19 атак, п’ять боєзіткнень досі продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються. Також противник завдав п’ять авіаударів, скинувши два КАБи по Калиновому та запустивши НАРи у бік Олександрополя», – розповіли у Генштабі.


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