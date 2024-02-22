Суспільство

Від матері Навального вимагають поховати сина таємно

22 Лютого 2024 19:05
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Людмила Навальна / Скриншот з відео

Матір російського опозиціонера Олексія Навального Людмила записала звернення, в якому розповіла, що слідчі показали  їй тіло сина, однак вимагають поховати його таємно.

Про це повідомляє youtube-канал “Алексей Навальный”, прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш у X, передає УП.

“Слідчі стверджують, що причина смерті відома, у них є всі медичні та юридичні документи. За законом вони мали одразу віддати мені тіло Олексія, але вони не зробили цього досі. Натомість вони шантажують мене і ставлять умови, де, коли і як має бути похований Олексій”.

За словами матері Навального, слідчі хочуть поховати російського опозиціонера таємно і погрожують їй, якщо вона відмовиться від цього. Сама ж Людмила Навальна вимагає, щоб тіло її сина повернули негайно, і щоб його прихильники могли відкрито з ним попрощатися.

Прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш повідомила, що в медичному висновку про смерть політика йдеться, що він помер від “природних причин”. За її словами, висновок про смерть слідчі показали матері Навального.


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