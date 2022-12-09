Від 24 лютого з України до Польщі в’їхало майже 8,3 млн осіб

Від 24 лютого, тобто від першого дня повномасштабної війни Росії проти України, до Польщі прибуло майже 8 мільйонів 300 тисяч осіб з України, — про це сьогодні Прикордонна служба Польщі повідомила у своєму твіттері.

У четвер, 8 грудня, кордон із Польщею перетнуло понад 23 тисячі осіб з України.

Від 24 лютого з Польщі в Україну, натомість, виїхали майже 6 мільйонів 500 тисяч осіб, з яких понад 19 тисяч — 8 грудня.

Прикордонна служба Польщі також поінформувала про те, що у 2022 році в середньому на польському кордоні було оформлено 102 тисячі 500 подорожуючих на день, що майже вдвічі більше, ніж у 2021 році, коли кількість подорожуючих осіб щоденно становила близько 52 тисяч. Прикордонний трафік збільшився на понад 97%. Цьогоріч загалом було зареєстровано понад 34 мільйони подорожуючих, порівняно з 17 мільйонами за той же період минулого року.