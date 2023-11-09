Політика

Віцепрем’єрка Бельгії звернулась до уряду із закликом запровадити санкції проти Ізраїлю

9 Листопада 2023 09:43
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ізраїль, бельгія, санкції

Віцепрем’єрка Бельгії Петра де Суттер закликала бельгійський уряд запровадити санкції проти Ізраїлю та розслідувати бомбардування лікарень і таборів біженців в секторі Гази.

Про це вона сказала в інтерв’ю газеті Nieuwsblad.

“Очевидно, що Ізраїль не зважає на міжнародні вимоги про припинення вогню. Настав час для санкцій проти Ізраїлю. Злива бомб – це негуманно”, – зазначила де Суттер.

Вона також закликала Євросоюз негайно призупинити дію угоди про асоціацію з Ізраїлем, що має на меті покращення економічної та політичної співпраці.

На думку віцепрем’єрки, необхідно ввести заборону на імпорт продуктів з “окупованих палестинських територій” та заборонити в’їзд до ЄС агресивним поселенцям, політикам, солдатам, відповідальним за військові злочини.

Водночас, за її словами, Бельгія повинна збільшити фінансування Міжнародного кримінального суду в Гаазі для розслідування вибухів у Газі, одночасно перекриваючи грошові потоки, що надходять до бойового угруповання ХАМАС, який контролює сектор.

“Це терористична організація. Терор коштує грошей, і мають бути запроваджені санкції проти компаній та людей, які надають ХАМАС гроші. Ми також повинні постійно повторювати, що вони мають звільнити заручників”, – резюмувала де Суттер.


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