Віцеканцлер Німеччини Клінґбайль прибув до Києва

Сьогодні, 25 серпня, віцеканцлер і міністр фінансів ФРН Ларс Клінґбайль під час візиту до Києва запевнив у незмінній підтримці України з боку Німеччини. Він наголосив, що Берлін і надалі залишатиметься одним із ключових партнерів у питаннях безпеки та мирного врегулювання.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Реклама

Реклама

За словами Клінґбайля, Німеччина є другим за величиною у світі та найбільшим у Європі партнером України. Як міністр фінансів він підтвердив, що Київ і надалі може розраховувати на допомогу Берліна. За його словами, у тісній співпраці з федеральним канцлером ФРН шукає шляхи, як найкраще сприяти Україні в потенційному мирному процесі.

Політик зазначив, що йдеться не лише про українську, але й про європейську безпеку. Він закликав Росію припинити агресивну війну та проявити готовність до справедливого миру. Віцеканцлер також наголосив, що переговори про припинення війни неможливі без участі України.

Клінґбайль підкреслив, що для досягнення тривалого миру необхідні перемир’я та надійні гарантії безпеки. Він додав, що Німеччина координує свої дії на міжнародному рівні та виконає всі зобов’язання. Окремо він звернув увагу на важливість продовження реформ в Україні у контексті післявоєнного відновлення та перспективи вступу до ЄС.