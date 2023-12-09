Політика

Верховна Рада закликала ЄС почати переговори щодо вступу України

9 Грудня 2023 12:03
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Євросоюз, україна

Верховна рада звернулася до Європейського союзу щодо майбутнього вступу України. Нардепи закликали Брюссель дати “зелене світло” щодо переговорів про вступ на саміті 15 грудня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

На сьогоднішньому засіданні Рада схвалила постанову №10315 про Звернення до держав-членів ЄС та інституцій Європейського союзу щодо підтримки відкриття переговорів про вступ України до Європейського союзу.

Документ підтримали 292 народних депутати.

“Підтримати прагнення України щодо вступу до Європейського союзу шляхом прийняття рішення про відкриття переговорів про членство України в Європейському союзі під час засідання Європейської Ради 15 грудня 2023 року відповідно до статті 49 Договору про Європейський союз”, – йдеться у постанові.

Нагадаємо, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.

Угорщина заявила, що виступить проти того, щоб ЄС почав з Україною переговори про вступ. Партія прем’єра Віктора Орбана подала до парламенту резолюцію проти переговорів про вступ України до ЄС

Саміт лідерів Європейського союзу запланований на 14-15 грудня.


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