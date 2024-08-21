Політика

Верховна Рада ратифікувала статут Міжнародного кримінального суду
21 Серпня 2024 11:58
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вру
Ілюстративне фото / AP

У середу, 21 серпня Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. 

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За це рішення проголосував 281 народний депутат.

Народним депутатам перед голосуванням передали листи підтримки від Генштабу та начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Президент Володимир Зеленський у четвер, 15 серпня, вніс до Верховної ради пакет законопроєктів про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Ратифікація Україною положень Римського статуту МКС означатиме повноцінне долучення України до Міжнародного кримінального суду.

Україна ратифікує Римський статут із окремою заявою, згідно з якою протягом семи років після набрання чинності ратифікаційним законом “Україна не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно її громадян щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статуту”. Наразі немає ясності, як саме працюватиме ця норма, зважаючи на те, що Україна вже зараз надала МКС право розслідувати злочини, вчинені на її території.

Варто зауважити, що Україна планує долучитися до оновленої версії статуту МКС, що включає також статтю 8bis, яка з’явилась у результаті так званих Кампальських поправок 2010 року і передбачає відповідальність за злочин агресії. Утім, ратифікація діє ретроспективно (тобто не має зворотної сили), а відповідальність не поширюється на країни, які не ратифікували Кампальських поправок (у тому числі Росію, що не є членом МКС).

Через це для притягнення керівництва РФ до відповідальності за агресію 2022 року Україна, очевидно, продовжить працювати над створенням спецтрибуналу.


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