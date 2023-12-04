Суспільство

Верховна Рада планує змінити порядок мобілізації в Україні

4 Грудня 2023 17:28
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мобілізація

Верховна Рада планує змінити порядок мобілізації в Україні. Відповідний законопроект планують розглянути, як тільки узгодять його з військовими.

Про це в інтерв’ю “Укрінформу” заявив народний депутат, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Він нагадав, що питаннями мобілізації, демобілізації та іншими військовими моментами опікується Генеральний штаб Збройних сил України.

Водночас депутати, як зазначив Чернєв, лише виконують запити військових та підводять під них законодавчу та юридичну базу.

“Щойно з військовими буде погоджено остаточний документ – його буде внесено до сесійної зали і проголосовано. Це має відбутися найближчим часом”, – додав Чернєв.


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