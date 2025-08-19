        Економіка

        Верховна Рада підтримала збільшення виплат при народженні дитини до 50 тис. гривень

        Галина Шподарева
        19 Серпня 2025 20:50
        Жінка з немовлям / Фото: Depositphotos
        Верховна Рада у першому читанні схвалила урядовий законопроєкт №13532, який передбачає підвищення фінансової допомоги з державного бюджету при народженні дитини. Документ підтримали 290 парламентарів.

        Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

        Згідно з проєктом, виплата становитиме 50 тисяч гривень на першу дитину та наступних. Раніше розмір допомоги складав 41 280 гривень, яку виплачували частинами. Тепер усю суму планують видавати одноразово.

        Крім того, змінюється й порядок надання “пакунка малюка” — його можна буде отримати ще під час вагітності, починаючи з 36-го тижня.

        Законопроєкт також вводить щомісячну допомогу для вагітних у розмірі 7 тисяч гривень. Якщо жінка не має страхового стажу, виплати здійснюватимуться у період вагітності.

        Для батьків, які залишаються вдома з дитиною до року, передбачено щомісячну виплату у 7 тисяч гривень. Окрема програма “єЯсла” надаватиме можливість отримати компенсацію дитсадка до 8 тисяч гривень або сплату ЄСВ за батьків, що залишаються вдома з дитиною після року.

        Також пропонується одноразова допомога “Пакунок школяра” у розмірі 5 тисяч гривень для першокласників — незалежно від доходу родини.


