Політика

Верховна Рада перейменувала два населених пункти
9 Жовтня 2024 11:49
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

9 жовтня Верховна Рада підтримала перейменування Южноукраїнська на Миколаївщині та Южного на Одещині. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, Южноукраїнськ на Миколаївщині перейменували на Південноукраїнськ. Водночас постанова про перейменування Южноукраїнська на Гард провалилась.

Крім того, Южне на Одещині перейменували на місто Південне. За словами депутата, Верховна Рада не підтримала перейменування цього міста на Порт-Анненталь.

Проте перейменування Первомайська Миколаївської області на Ольвіополь або Ольвія, Синельникового Дніпропетровської області на Ріднопілля, а також Павлограда Дніпропетровської області на Матвіїв – Верховна Рада не підтримала.


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