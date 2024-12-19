Верховна Рада ліквідувала МСЕК

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). У другому читанні рішення підтримали 259 народних депутатів.

Про це повідомили представники партії «Голос»Ярослав Железняк та Наталія Піпа.

Згідно з документом, з 1 січня 2025 року МСЕК буде замінена експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування людини, які працюватимуть у кластерних і надкластерних лікарнях. У пояснювальній записці зазначено, що чинна система МСЕК не відповідає сучасним викликам, зокрема викликам, спричиненим війною, та не враховує актуальні підходи до визначення інвалідності.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, новий закон передбачає впровадження електронної системи оцінювання, в якій експертні команди формуватимуться автоматично за принципом випадковості, а особисті дані лікарів і пацієнтів залишатимуться прихованими до моменту проведення оцінювання. У разі незгоди з рішенням команди його можна буде оскаржити у Центрі оцінювання функціонального стану. Статистичні дані оцінювання публікуватимуться для забезпечення громадського контролю та запобігання корупції.

Документи, видані МСЕК до 1 січня 2025 року, залишатимуться чинними та забезпечуватимуть право на соціальні гарантії, пільги, пенсії, компенсації та інші виплати протягом визначеного терміну їхньої дії.