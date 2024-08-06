Веніславський назвав питання демобілізації “популізмом окремих політиків”

Нардеп і член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що наразі ВР не отримувала від уряду законодавчих ініціатив про можливість демобілізації.

Про це він розповів на брифінгу, передає “Суспільне”.

“Ми стали заручниками, скажімо так, популістських ідей окремих політиків, які спочатку вкинули у публічний простір в якості законодавчих ініціатив, можливість військовозобов’язаним бути звільненими з військової служби під час дії правового режиму воєнного стану”, – сказав Веніславський.

Але, за його словами, в комітеті питання демобілізації обговорювалося дуже ретельно.

“Історія світових воєн, на сьогоднішній день, не знає прикладів, коли до завершення повномаштабної війни, до відсічі агресії здійснювались якісь комплексні заходи звільнення з військової служби тих, хто відстоює територіальну цілісність і державний суверенітет”, – підкреслив нардеп.

Веніславський наголосив, що це питання має не лише “політичне, але й оборонне безпекове та військове значення”.

“Тому, що, політично зрозуміло, що вигідно говорити, і хотілось би нам обнадіяти тих людей, які воюють, що вони будуть протягом певного часу мати можливість на звільнення, але, на превеликий жаль, на сьогодні ситуація на фронті залишається дуже складною”, – пояснив він.

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки додав, що Росія постійно намагається збільшити кількісний склад своїх військ, які беруть участь у війні проти України.