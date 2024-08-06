Політика

Веніславський назвав питання демобілізації “популізмом окремих політиків”
6 Серпня 2024 16:57
читать на русском →
демобілізація
Федір Веніславський / Фото: УНІАН

Нардеп і член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що наразі ВР не отримувала від уряду законодавчих ініціатив про можливість демобілізації.

Про це він розповів на брифінгу, передає “Суспільне”.

“Ми стали заручниками, скажімо так, популістських ідей окремих політиків, які спочатку вкинули у публічний простір в якості законодавчих ініціатив, можливість військовозобов’язаним бути звільненими з військової служби під час дії правового режиму воєнного стану”, – сказав Веніславський.

Але, за його словами, в комітеті питання демобілізації обговорювалося дуже ретельно.

“Історія світових воєн, на сьогоднішній день, не знає прикладів, коли до завершення повномаштабної війни, до відсічі агресії здійснювались якісь комплексні заходи звільнення з військової служби тих, хто відстоює територіальну цілісність і державний суверенітет”, – підкреслив нардеп.

Веніславський наголосив, що це питання має не лише “політичне, але й оборонне безпекове та військове значення”.

“Тому, що, політично зрозуміло, що вигідно говорити, і хотілось би нам обнадіяти тих людей, які воюють, що вони будуть протягом певного часу мати можливість на звільнення, але, на превеликий жаль, на сьогодні ситуація на фронті залишається дуже складною”, – пояснив він.

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки додав, що Росія постійно намагається збільшити кількісний склад своїх військ, які беруть участь у війні проти України.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
6 Серпня 2024 15:38

Ракет власного виробництва буде більше, – Зеленський
6 Серпня 2024 18:35

Російське міноборони заявило про бої на прикордонні у Курській області
6 Серпня 2024 15:51

Україна мала шанс знищити десятки російських Су-34, але США не дозволили використати ATACMS, – Forbes
6 Серпня 2024 15:17

Рада ЄС схвалила надання Україні €4,2 млрд
6 Серпня 2024 14:51

The New York Times: Українські війська ведуть запеклу боротьбу за Торецьк
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
усі думки