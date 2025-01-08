Політика

Венесуела звинувачує “українських найманців” у плануванні терактів перед інавгурацією Мадуро
8 Січня 2025 07:56
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Ніколас Мадуро / Фото: EFE
Ніколас Мадуро / Фото: EFE

Влада Венесуели заявляє про затриманя сімох “іноземних найманців”, серед яких двоє громадян США, двоє громадян Колумбії та троє українців.

Про це повідомляє агентство EFE.

Президент Мадуро заявив, що затримані нібито планували напади на виконавчу віцепрезидентку та міністерку з питань вуглеводнів Дельсі Родрігес, а також “теракти” проти об’єктів громадських послуг і лідерів “боліваріанської революції”.

“Сьогодні ми затримали сімох іноземних найманців, включаючи двох важливих найманців зі США”, – заявив Мадуро під час виступу в Каракасі.

Політична ситуація у Венесуелі залишається напруженою після президентських виборів 28 липня, результати яких опозиція вважає сфальсифікованими.

Минулого тижня венесуельська влада оголосила про розгортання 1 200 військових для забезпечення безпеки напередодні інавгурації, яка відбудеться 10 січня.


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