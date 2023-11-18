Техно

Великі рекламодавці залишають соцмережу X

18 Листопада 2023 10:59
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Twitter, Ілон Маск

Декілька великих рекламодавців соцмережі X, таких як Disney, Apple, Paramount і Sony Pictures, оголосили про припинення співпраці з платформою, пише The Hollywood Reporter.

Причиною стали антисемітські пости, що публікуються в соцмережі. Раніше за підтримку одного з таких висловлювань піддався критиці власник X Ілон Маск.

Некомерційна організація Media Matters for America раніше опублікувала власне розслідування про ситуацію в Х. У ньому йдеться про те, що сервіс не блокує пости, в яких, наприклад, позитивно йдеться про Адольфа Гітлера, а його цитати оформлюються як надихаючі висловлювання. Крім того, в сусідстві з такими постами може бути реклама великих корпорацій, у тому числі IBM, Apple, Oracle. IBM після цього заявила, що призупинила розміщення реклами, поки “не розслідує цю абсолютно неприпустиму ситуацію”.

Сам Маск раніше також піддався критиці за свої слова. Він у своїй соцмережі погодився з думкою, що єврейські спільноти просувають щодо білих людей таку саму ненависть, яку вимагають припинити щодо себе. Білий дім, коментуючи висловлювання бізнесмена, заявив, що той повторює огидну антисемітську брехню.


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