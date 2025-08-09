Велика Британія сьогодні організує зустріч із представниками США, України та ЄС

Велика Британія сьогодні проведе зустріч з питань безпеки за участі представників США, України та країн Європи.

Саміт відбудеться під головуванням міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі та віцепрезидента США Джей Ді Венса. Як повідомив британський уряд, зустріч пройде у Чівнінгу, офіційній заміській резиденції глави МЗС у Кенті, де зараз перебуває Ванс із родиною, передає Sky News.

Відомо, що ініціатором проведення зустрічі виступили США.

Речник Даунінг-стріт повідомив: «Сьогодні вранці прем’єр-міністр поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили майбутню зустріч радників з національної безпеки з Європи, України та США, яка відбудеться сьогодні під головуванням глави МЗС Великої Британії та віцепрезидента США. Вони погодилися, що це стане важливим майданчиком для обговорення прогресу на шляху до справедливого і тривалого миру.

Обидва лідери привітали прагнення президента Трампа покласти край цій варварській війні та домовилися про необхідність зберігати тиск на Путіна, щоб змусити його припинити незаконну агресію.

Прем’єр-міністр завершив розмову, підтвердивши свою непохитну підтримку України та її народу».