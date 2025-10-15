Велика Британія передала Україні понад 85 тисяч військових дронів за пів року

Велика Британія повідомила, що лише за перше півріччя 2025 року поставила Україні понад 85 тисяч військових дронів, прискоривши їхнє виробництво на британських підприємствах. Загальний обсяг інвестицій у цей напрям становить £600 мільйонів.

Про це йдеться у пресрелізі уряду Великої Британії.

Міністр оборони Джон Гілі підтвердив під час зустрічі Контактної групи з оборони України в Брюсселі, що поставки дронів стали можливими завдяки державним інвестиціям і співпраці британських виробників, що також підтримує робочі місця у двох країнах.

За словами Гілі, Велика Британія спрямувала £600 мільйонів на прискорене постачання безпілотників для українських військових, зокрема десятків тисяч короткодіючих FPV-дронів, які використовуються для точкових ударів, розвідки та протидії російським атакам.

Міністр наголосив, що союзники мають «посилити виробництво дронів, щоб випередити ескалацію Путіна» після зростання атак безпілотників на Україну та небезпечних вторгнень у Європу.

Минулого місяця в Києві Гілі та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали угоду про спільне виробництво перехоплювачів типу Octopus, які вже застосовуються для захисту цивільних і критичної інфраструктури України. З урахуванням нових даних із фронту Британія планує щомісяця постачати тисячі модернізованих дронів-перехоплювачів.

Також Гілі оголосив про продовження участі Королівських Повітряних сил у місії НАТО Eastern Sentry до кінця 2025 року. Британські винищувачі Typhoon патрулюють повітряний простір Польщі після зафіксованих російських вторгнень.

Крім того, найближчим часом до Молдови буде направлено британських фахівців із протидії безпілотникам для підготовки місцевих військових.

Загалом цього року Велика Британія витратила £600 мільйонів на військові дрони для України — це частина рекордної допомоги у £4,5 мільярда, яку уряд виділив на оборону української держави. Частину замовлень отримали британські компанії Tekever, Windracer і Malloy, що забезпечує сотні робочих місць у країні.

Коаліція Drone Capability Coalition, яку Велика Британія очолює разом із Латвією, також фінансує закупівлю сучасних дронів-перехоплювачів для боротьби з іранськими безпілотниками Shahed. Очікується, що в найближчі місяці Україна отримає близько 35 тисяч таких систем.

«Небезпечну ескалацію Путіна в Україні та по всій Європі треба зустріти посиленням виробництва дронів і зміцненням систем ППО НАТО», — наголосив Джон Гілі.