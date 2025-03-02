Велика Британія, Франція та Україна представлять Трампу мирну угоду, – Стармер

Великобританія і Франція працюватимуть над мирною угодою з Україною і представлять її Дональду Трампу, заявив у неділю прем’єр-міністр Великобританії Кейр Стармер, назвавши це кроком у правильному напрямку, передає Reuters.

Стармер, який має приймати західних лідерів у Лондоні в спробі відродити мирну угоду, сказав, що він сподівається, що європейська «коаліція охочих» об’єднається для підтримки Києва, але будь-яке припинення вогню має бути підтримане Сполученими Штатами, щоб запобігти повторному вторгненню російського президента Владіміра Путіна в Україну.

«Іншими словами, ми повинні знайти ті країни в Європі, які готові бути трохи більш просунутими вперед», – сказав він в інтерв’ю телеканалу BBC.

«Великобританія і Франція найбільш просунуті в цьому питанні, і саме тому ми з президентом Макроном працюємо над цим планом, який потім обговоримо зі США».

Стармер розмовляв з Макроном і Трампом у суботу після того, як він прийняв президента України Володимира Зеленського на Даунінг-стріт, через день після того, як Трамп і Зеленський зіткнулися на позачерговій зустрічі в Білому домі.

Стармер повторив своє твердження, що мирна угода в Україні спрацює лише в тому випадку, якщо можливі європейські миротворчі сили матимуть гарантії безпеки від Сполучених Штатів.

«Я завжди чітко заявляв, що для цього потрібна підтримка США, тому що я не думаю, що це буде гарантією без неї», – сказав він.