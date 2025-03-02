Політика

Велика Британія, Франція та Україна представлять Трампу мирну угоду, – Стармер
2 Березня 2025 12:31
читать на русском →
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер чекає на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на Даунінг-стріт у Лондоні, Велика Британія, 1 березня 2025 / Фото Reuters
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер чекає на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на Даунінг-стріт у Лондоні, Велика Британія, 1 березня 2025 / Фото Reuters

Великобританія і Франція працюватимуть над мирною угодою з Україною і представлять її Дональду Трампу, заявив у неділю прем’єр-міністр Великобританії Кейр Стармер, назвавши це кроком у правильному напрямку, передає Reuters.

Стармер, який має приймати західних лідерів у Лондоні в спробі відродити мирну угоду, сказав, що він сподівається, що європейська «коаліція охочих» об’єднається для підтримки Києва, але будь-яке припинення вогню має бути підтримане Сполученими Штатами, щоб запобігти повторному вторгненню російського президента Владіміра Путіна в Україну.

«Іншими словами, ми повинні знайти ті країни в Європі, які готові бути трохи більш просунутими вперед», – сказав він в інтерв’ю телеканалу BBC.

«Великобританія і Франція найбільш просунуті в цьому питанні, і саме тому ми з президентом Макроном працюємо над цим планом, який потім обговоримо зі США».

Стармер розмовляв з Макроном і Трампом у суботу після того, як він прийняв президента України Володимира Зеленського на Даунінг-стріт, через день після того, як Трамп і Зеленський зіткнулися на позачерговій зустрічі в Білому домі.

Стармер повторив своє твердження, що мирна угода в Україні спрацює лише в тому випадку, якщо можливі європейські миротворчі сили матимуть гарантії безпеки від Сполучених Штатів.

«Я завжди чітко заявляв, що для цього потрібна підтримка США, тому що я не думаю, що це буде гарантією без неї», – сказав він.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Березня 2025 12:31

Велика Британія, Франція та Україна представлять Трампу мирну угоду, – Стармер
2 Березня 2025 14:27

МЗС України засудило дії МАГАТЕ на ЗАЕС
2 Березня 2025 12:58

Приватний апарат Blue Ghost успішно сів на Місяць
2 Березня 2025 10:53

FT: У США обговорюють можливий перезапуск “Північного потоку”
2 Березня 2025 10:24

ISW: Припинення допомоги США може змінити баланс війни на користь Кремля
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
усі думки