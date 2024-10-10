Ведмедиця напала на грибника на Прикарпатті: потерпілий у лікарні

Під час збору грибів у лісі на чоловіка напала ведмедиця. Потерпілого госпіталізовано.

Про це розповів голова Івано-Франківської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок Михайло Лущак, передає Суспільне.

Поблизу села Кузьминець, що на Івано-Франківщині, під час походу по гриби на лісника напала ведмедиця з ведмежатами. Чоловік з травмами перебуває у медзакладі в Калуші.

“Він вирушив після обіду по гриби. З гущавини на нього напала ведмедиця. Вона була з малими. Ведмедиця чотири рази атакувала його: погризла ноги, пошкодила артеріальні судини, але йому вдалося врятуватися”, – розповів Михайло Лущак.

Зараз постраждалий перебуває у хірургічному відділенні Калуської центральної районної лікарні, повідомив медичний директор стаціонарної допомоги медзакладу Ярослав Кінаш.

“Пацієнт поступив у лікарню 8 жовтня ввечері з множинними рваними ранами рук, голови. Його перевели з реанімаційного у хірургічне відділення. Стан чоловіка стабільний”, – каже Ярослав Кінаш.

Водночас повідомлень про напад ведмедя у поліцію не поступало, розповів Галці керівник сектору комунікацій ГУНП в Івано-Франківській області Андрій Яцків.