Політика

Вечірне зведення Генштаба ЗСУ 29 грудня

29 Грудня 2022 18:42
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війна

Зранку російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури в східних, центральних, західних і південних регіонах України.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за уточненими даними, було застосовано 69 крилатих ракет. Сили оборони України знищили 54 з них.

Також, протягом дня противник завдав 10 ракетних, 23 авіаційних удари та здійснив 14 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах по лінії зіткнення.

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник обстріляв райони населених пунктів Липівка і Грем’ячка Чернігівської області; Будки, Іскрисківщина і Запсілля – Сумської та Гур’їв, Сотницький Козачок, Стрілеча, Зелене, Огірцеве, Гатище, Колодязне, Рідкодуб, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них – Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка, Кліщівка і Лозова Харківської області та Новоєгорівка, Ковалівка, Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині.
  • На Бахмутському напрямку обстріляно понад 15 населених пунктів. Зокрема, Андріївку, Спірне, Берестове, Білогорівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку та Ступочки Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку ураження зазнали Орлівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.
  • На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Времівку, Новоукраїнку, Пречистівку та Вугледар Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків, мінометів та ствольної артилерії в районах понад 35 населених пунктів. Серед них – Малинівка, Білогір’я, Мала Токмачка і Малі Щербаки Запорізької області та Зміївка, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Велетенське на Херсонщині.

Як йдеться у вечірньому зведенні Генштаба, противник продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських військовослужбовців та найманців приватних військових компаній. Так, в Біловодську Старобільського району Луганської області продовжують лікування понад 100 поранених представників ПВК “вагнер”. Крім того, в місті Токмак на території так званого “військового шпиталю” лікують близько 120 поранених окупантів.

У місті Донецьк загарбники організували вивезення медичного обладнання та медичних працівників з Донецької обласної клінічної лікарні імені Калініна до Маріуполя.

28 грудня, в результаті вогневого ураження підрозділами Сил оборони ворожих позицій в районі Бердянська Запорізької області, ліквідовано понад 50 окупантів.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші ракетники і артилеристи за поточну добу уразили 4 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили окупантів.


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