Вбивство Парубія: підозрюваний зізнався у злочині та повідомив про зв’язки з Росією, — ЗМІ

Підозрюваний у вбивстві народного депутата та ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія зізнався у скоєному під час перших допитів. Також зловмисник розповів про свої контакти з представниками Росії, з якими почав спілкуватися після зникнення сина-військовослужбовця.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

1 вересня Офіс генерального прокурора заявив, що затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві Андрія Парубія. Наразі тривають слідчі дії. Офіційних коментарів від підозрюваного чи його захисту журналістам отримати не вдалося.

За даними джерел Радіо Свобода, підозрюваний у вбивстві народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія під час перших допитів визнав свою причетність до злочину та розповів про контакти з представниками Росії. За його словами, вийти на зв’язок із ними він намагався, шукаючи інформацію про свого сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти.

За словами затриманого, у 2023 році він нібито дізнався від побратимів сина, що той зник на Бахмутському напрямку. Після цього чоловік почав шукати інформацію в російських соцмережах і вийшов на контакт із представниками РФ, чиї особи наразі не встановлені, які повідомили йому, що син загинув.

У ході цих розмов, як стверджує підозрюваний, співрозмовники виправдовували дії Росії у війні проти України та звинувачували в її розв’язанні українську владу. Затриманий розповів, що повідомив росіянам про своє місце проживання у Львові та зазначив, що неодноразово бачив Андрія Парубія.

Продовжуючи контакти з представниками РФ, він, за даними слідства, розпочав підготовку до вбивства: отримав зброю, придбав спорядження — велосипед і шолом, а також оформив підроблені документи, щоб купити автомобіль, на якому стежив за політиком.

Раніше “5 канал” з посиланням на власні джерела повідомляв про те, що спецслужби РФ “шантажували підозрюваного інформацією про те, де знаходиться тіло його сина-військовослужбовця ЗСУ”.