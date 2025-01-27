Вбивство Ірини Фаріон: донька мовознавиці оприлюднила відео спроби замаху за два дні до трагедії

Донька Ірини Фаріон оприлюднила відео спроби замаху на матір за два дні до вбивства. Софія Семчишин звернулася до підозрюваного у вбивстві В’ячеслава Зінченка.

Відео Семчишин опублікувала на каналі загиблої матері.

За її словами, 17 липня 2024 року підозрюваний перебував неподалік будинку Ірини Фаріон. У той день мовознавиця повернулася додому о 17:13 після зйомки програми на телеканалі НТА. Чоловік у непримітному одязі й рукавицях, попри спеку, знаходився біля під’їзду, однак не встиг реалізувати свій намір, адже жінка швидко зайшла до приміщення.

“Наступний день народження буде там, де ти зараз є і ще таких буде днів народжень багато до кінця твого життя”, – написала Софія Семчишин.