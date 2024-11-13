Суспільство

Вбивство Фаріон: суд продовжив термін арешту підозрюваному 
13 Листопада 2024 16:46
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суд, фаріон
В'ячеслав Зінченко / Фото з відкритих джерел

Галицький районний суд Львова продовжив до 12 січня 2025 року термін тримання під вартою В’ячеславу Зінченку, якому інкримінується вбивство мовознавця та громадської діячки Ірини Фаріон. Суд ухвалив це рішення без можливості внесення застави.

Відповідне рішення суд ухвалив у середу, 13 листопада.

“Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Зінченка В’ячеслава Федоровича на 60 діб, до 12 січня 2025 року, з утриманням у Львівській установі виконання покарань №19, без визначення застави”, — оголосив суддя Віктор Романюк.

Під час засідання Зінченко заявив, що не визнає своєї вини. Його адвокати висловили сумніви щодо точності одорологічної експертизи та вважали підозру необґрунтованою. Проте прокурори наголошували, що результати експертиз, зокрема одорологічної та портретологічної, чітко вказують на те, що особа, яка скоїла злочин, є В’ячеславом Зінченком.


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