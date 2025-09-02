Вбивця Парубія визнав провину: каже, що це була “помста українській владі”

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія визнав свою провину, назвавши це “помстою українській владі”.

Про це повідомляє hromadske.

На засіданні чоловік пояснив свої дії «помстою українській владі» та відкинув версію про можливий шантаж з боку російських спецслужб.

Він також заявив, що чекає швидкого вироку, щоб його могли обміняти на українських військовополонених і він мав змогу знайти тіло свого сина.

Відповідаючи на питання, чому обрав саме Парубія, підозрюваний сказав, що політик “був поруч”.

“Якщо б я жив у Вінниці, значить був би Пєтя (ймовірно, йдеться про Петра Порошенка)”, — сказав чоловік.