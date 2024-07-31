Вбито лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію – ЗМІ

У своїй резиденції в Тегерані був вбитий лідер палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія.

Як повідомляє іранська агенція Mehr, разом з Ханією загинув один з його охоронців.

“Висловлюючи співчуття героїчному народу Палестини, ісламській нації, бійцям Фронту Опору і благородній нації Ірану, сьогодні вранці (в середу) в Тегерані було завдано удару по резиденції пана доктора Ісмаїла Ханії, голови політичного офісу Ісламського Опору ХАМАС, і після цього інциденту він і один з його охоронців загинули мученицькою смертю” – йдеться у заяві Корпусу вартових ісламської революції.