Кримінал

Вбито лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію – ЗМІ
31 Липня 2024 08:49
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Ісмаїл Ханія / AP

У своїй резиденції в Тегерані був вбитий лідер палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія.

Як повідомляє іранська агенція Mehr, разом з Ханією загинув один з його охоронців.

“Висловлюючи співчуття героїчному народу Палестини, ісламській нації, бійцям Фронту Опору і благородній нації Ірану, сьогодні вранці (в середу) в Тегерані було завдано удару по резиденції пана доктора Ісмаїла Ханії, голови політичного офісу Ісламського Опору ХАМАС, і після цього інциденту він і один з його охоронців загинули мученицькою смертю” – йдеться у заяві Корпусу вартових ісламської революції.


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