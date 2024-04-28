Вбиті у Баварії українці були військовослужбовцями

Підозрюваного у вбивстві двох українців біля центру Тенгельмана в Мурнау (Баварія) доставили за запитом прокуратури Мюнхена до слідчого судді. Суддя видав ордер на арешт громадянина Росії за вбивство. 57-річного обвинуваченого поліцейські одразу доставили до виправної колонії, де він зараз перебуває під вартою, повідомляє поліція Баварії.

“Наразі прокуратура та кримінальна поліція встановлюють передумови та мотиви злочину. На цей час неможливо надати жодної інформації з цього питання”, – зазначається у пресрелізі.

“Вбиті були українськими військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці”, – повідомив народний депутата України Олексій Гончаренко.

“Якщо виявиться, що підґрунтям суперечки стала загарбницька війна Росії проти України, яка порушує міжнародне право, це буде катастрофа для регіону”, – заявив ZDF лідер парламентської групи «Вільні виборці» Флоріан Штрайбл.

Як повідомлялося, у Німеччині, 27 квітня, вбили двох громадян України. Вбивство сталось у місті Мурнау-ам-Штаффельзе у Баварії на території торгового центру. Двох чоловіків – віком 23 та 36 років – з ножовими пораненнями знайшли приблизно о п’ятій вечора. Один із них помер від отриманих важких травм на місці, другий потерпілий помер у лікарні того вечора, попри реанімаційні заходи.

Незабаром під час розшуків було затримано 57-річного підозрюваного. За даними поліції, він є громадянином РФ і проживає неподалік від місця злочину.