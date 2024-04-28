Кримінал

У Баварії росіянин вбив двох українців

28 Квітня 2024 08:53
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німеччина, вбивство
57-річний росіянин зарізав двох чоловіків у Мурнау. Жертви є вихідцями з України / Фото Bayerischer Rundfunk

Двох громадян України було вбито в баварському містечку Мурнау в районі Гарміш-Партенкірхен, передає DW. 36-річний чоловік помер від важких ножових поранень на місці, а 23-річного хлопця доправили в лікарню з важкими травмами, де він пізніше також помер.

Ймовірний злочинець зник. Незабаром під час розшуків було затримано 57-річного підозрюваного. За даними поліції, він є громадянином РФ і проживає неподалік від місця злочину.

Затриманий перебуває під слідством за підозрою в подвійному вбивстві. Прокуратура запросила ордер на його арешт. Чоловік сьогодні має постати перед слідчим суддею в районному суді.

Поліція поки що не може сказати, чи був нападник знайомий із жертвами, які проживали в районі Гарміш-Партенкірхен. «Ми все ще перебуваємо на самому початку розслідування», – сказав журналістам прес-секретар регіонального поліцейського управління Даніель Кац. «Точний перебіг подій, передумови і мотиви тепер є предметом кримінального розслідування», – додав він.

Відділ карного розшуку вже звернувся до громадськості з проханням надати інформацію для з’ясування обставин трагедії. Свідків просять повідомити про можливу сварку та інші події, що передували вбивству.


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