У Баварії росіянин вбив двох українців

Двох громадян України було вбито в баварському містечку Мурнау в районі Гарміш-Партенкірхен, передає DW. 36-річний чоловік помер від важких ножових поранень на місці, а 23-річного хлопця доправили в лікарню з важкими травмами, де він пізніше також помер.

Ймовірний злочинець зник. Незабаром під час розшуків було затримано 57-річного підозрюваного. За даними поліції, він є громадянином РФ і проживає неподалік від місця злочину.

Затриманий перебуває під слідством за підозрою в подвійному вбивстві. Прокуратура запросила ордер на його арешт. Чоловік сьогодні має постати перед слідчим суддею в районному суді.

Поліція поки що не може сказати, чи був нападник знайомий із жертвами, які проживали в районі Гарміш-Партенкірхен. «Ми все ще перебуваємо на самому початку розслідування», – сказав журналістам прес-секретар регіонального поліцейського управління Даніель Кац. «Точний перебіг подій, передумови і мотиви тепер є предметом кримінального розслідування», – додав він.

Відділ карного розшуку вже звернувся до громадськості з проханням надати інформацію для з’ясування обставин трагедії. Свідків просять повідомити про можливу сварку та інші події, що передували вбивству.