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Важкі кровопролитні бої, – Череватий розповів про ситуацію в Соледарі

7 Січня 2023 15:45
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донецьк, бої

У Соледарі, що на Донеччині, 7 січня йдуть важкі бої. Лише від початку доби зафіксували 76 обстрілів та 10 бойових зіткнень.

ЗСУ відбивають атаки росіян. Роблять все можливе, аби завдати ворогу максимальної шкоди. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Українські захисники намагаються вирівняти тактичне положення. Однак Череватий наголосив, що Соледар перебуває під контролем України.

“Там йдуть важкі кровопролитні бої”, – розповів речник.

Тактика окупантів не змінилась. Вони масовано кидають у бій багато особового складу. Відтак у загарбників вийшло дещо просунутись.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко також підтвердив, що в Соледарі йдуть важкі бої. Командування вживає заходів, аби відновити положення. Однак посадовець наголосив, ЗСУ точно знають, що робити.

У Бахмутському та Соледарі ситуація не така, як пишуть пропагандисти. Хоча в окупантів дійсно є просування. Захисники додали, що там справді йдуть важкі бої.

Росіяни протягом кількох місяців намагалися захопити Бахмут, що на Донеччині. Однак у ворога нічого не вийшло.


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