        У Донецьку знищено базу зберігання та запуску “шахедів”, — Мадяр

        Галина Шподарева
        6 Листопада 2025 10:20
        Вибух на складі БК / Фото ілюстративне: Соцмережі
        Вибух на складі БК / Фото ілюстративне: Соцмережі

        У ніч з 5 на 6 листопада Сили оборони України завдали удару по базі зберігання, комплектування та запуску “шахедів” в районі аеропорту в тимчасово окупованому Донецьку.

        Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт “Мадяр” Бровді.

        Спецоперацію було реалізовано силами ССО, ракетних військ та артилерії України, а також бригадної розвідки 414 ОБр СБС Птахи Мадяра.

        “Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України”, – написав Мадяр.


