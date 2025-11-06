У Донецьку знищено базу зберігання та запуску “шахедів”, — Мадяр

У ніч з 5 на 6 листопада Сили оборони України завдали удару по базі зберігання, комплектування та запуску “шахедів” в районі аеропорту в тимчасово окупованому Донецьку.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт “Мадяр” Бровді.

Спецоперацію було реалізовано силами ССО, ракетних військ та артилерії України, а також бригадної розвідки 414 ОБр СБС Птахи Мадяра.

“Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України”, – написав Мадяр.