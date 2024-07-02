Кримінал

Ватажка “лнр” Пасічника заочно засуджено до 12 років тюрми
2 Липня 2024 16:41
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Ватажка окупаційної адміністрації Луганської області Леоніда Пасічника заочно засудили до 12 років тюрми / СБУ

За матеріалами СБУ гауляйтера “лнр” Леоніда Пасічника заочно засуджено до 12 років тюрми.

За сукупністю вчинених злочинів суд призначив Пасічнику 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, повідомляє СБУ.

Також злочинця позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності строком на 13 років.

За матеріалами справи, напередодні 24 лютого 2022 року Пасічник підписав так званий “договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу” між терористичною організацією “лнр” та РФ.

У подальшому кремль використав такі рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію України.

Згодом Пасічник організовував псевдореферендум щодо “приєднання” тимчасово окупованої частини території Луганщини до країни-агресора.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Пасічника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинена за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

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