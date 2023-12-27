Кримінал

Ватажка “ДНР” Пушиліна заочно засудили до 15 років тюрми

27 Грудня 2023 13:47
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прокуратура, окупація

Офіс генерального прокурора України ухвалив вирок щодо так званого глави “ДНР” Дениса Пушиліна. Його заочно засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що прокурори у суді довели, що у вересні 2022 року Денис Пушилін скликав та провів позачергове засідання фейкової ради “ДНР”. Там він ухвалив так званий закон “про референдум “ДНР” з питання входження до складу РФ”. 

Крім цього, Пушилін неодноразово наголошував на необхідності приєднання тимчасово окупованої території Донецької області до Росії. Тим самим закликав до захоплення РФ території України. 

“30 вересня 2022 року засуджений підписав із президентом держави-агресора “договір” про входження квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу федерації нібито на правах суб’єкта”, – йдеться у повідомленні.

Так, Пушиліну призначили максимальне покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).


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