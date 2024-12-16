Економіка

Вартість біткоїна вперше перевищила $106 тисяч
16 Грудня 2024 08:37
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гроші
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У понеділок, 16 грудня, вартість біткоїна вперше сягнула $106,533 після заяви новообраного президента США Дональда Трампа про можливість створення крипторезерву.

Про це пише Reuters.

На момент публікації новини біткоїн торгувався на рівні $104,462 (+3,2%), тоді як етеріум зріс на 1,5% до $3,965.

“Наступним ключовим рівнем, на який орієнтується ринок, є $110 тисяч. Відкат, якого багато хто очікував, так і не стався через появу цієї новини”, — зазначив аналітик IG Тоні Сайкамор.

Заяви Трампа привернули значну увагу до криптовалют. Він оголосив про наміри забезпечити лідерство США в цьому секторі, заявивши в інтерв’ю CNBC:

“Ми плануємо зробити щось значуще у сфері криптовалют, щоб Китай чи інші країни не випередили нас. Ми хочемо бути попереду”.

На запитання про створення криптовалютного резерву, подібного до стратегічного нафтового запасу, Трамп відповів: “Думаю, так”.


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