Вартість Bitcoin перевищила 100 тисяч доларів

Ціна біткойна вперше перевищила 100 тисяч доларів, встановивши рекорд у четвер після того, як інвестори відреагували на нові кадрові анонси в адміністрації США.

Про це повідомляє Reuters.

Вранці в четвер в Азії вартість біткойна піднялася вище 100 тисяч доларів, а незабаром досягла 103 тисяч доларів. За останніми даними, криптовалюта торгується на рівні 103 335 доларів.

За рік вартість біткойна зросла більше ніж удвічі, причому найзначніший стрибок стався за чотири тижні після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. У цей період ціна криптовалюти піднялася більш ніж на 50%, що стало відповіддю на прихильність новообраного президента і законодавців до криптоактивів.

Додатковий стимул для зростання дав анонс призначення Пола Аткінса на посаду голови Комісії з питань цінних паперів і бірж США. Аткінс, який раніше обіймав посаду комісара цієї установи, має досвід роботи з криптовалютою як співголова Token Alliance — організації, що розробляє рекомендації для випуску цифрових активів і торгових платформ. Його можливе призначення ринок сприйняв як позитивний сигнал для майбутнього криптовалютної галузі.