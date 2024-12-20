Суспільство

Валерій Залужний випустив книгу “Моя війна” – першу частину трилогії
20 Грудня 2024 13:48
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Залужний
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний представив свою книгу “Моя війна”, яку почав писати понад півтора року тому. Це перший том майбутньої трилогії.

Про це написав Залужний у Telegram.

“Ділюся з вами своєю власною розповіддю про себе, про мої думки та життєві рішення. “Моя війна” – це перша книга з трилогії, над якою я почав працювати ще у березні 2023 року”.

Залужний зазначив, що його рукописи збирала та редагувала дружина. Книга створена для молоді, якій автор хоче донести важливий меседж: “У житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш”.

“Це книга про мою війну. По-перше, війну з власними страхами, які заважають рухатися вперед. По-друге, війну з людьми, які стають на шляху до мети. І, нарешті, війну з обставинами, що створюють труднощі. Сподіваюся, вам буде цікаво”, – написав Залужний.

Він також висловив бажання зустрітися та поспілкуватися з читачами особисто.

Книга “Моя війна” вийшла у видавництві “Вавилонська бібліотека”. Вона містить 248 сторінок, має тканинну обкладинку з тисненням та картонний шубер. Вартість примірника на сайті видавництва становить 550 гривень.


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