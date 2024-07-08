ВАКС зняв арешт із частини коштів ексголови Верховного Суду Князєва

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання захисту і зняла арешт з деяких коштів ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Про це повідомила громадська організація Transparency International.

Йдеться про понад 13 тисяч гривень, які були на рахунку із зарплатою Князєва як викладача Національного університету кораблебудування імені Макарова. Наразі Князєв там не працює — з ним не продовжили контракт, поки він перебував у СІЗО.

У Transparency International підкреслюють, що це не єдиний рахунок, зняття арешту з якого обговорювала колегія суддів. Так, під час засідання інше клопотання також подав представник виконавчої служби, а саме — щодо арештованого рахунку, на якому зберігаються понад 33 тисячі доларів, що належать Князєву.

Стверджується, що ці кошти потрібні виконавчій службі для виконання рішення Печерського районного суду Києва у справі про конфіскацію подарунка вартістю понад 900 тисяч грн. А втім, ВАКС відмовився задовольнити це клопотання.