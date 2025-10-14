ВАКС заочно образ тримання під вартою ексрегіоналу Іванющенку

Сьогодні, 14 жовтня, Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід – тримання під вартою для екснардепа від забороненої “Партії регіонів”, якого підозрюють у заволодінні 18 гектарами землі під Києвом вартістю понад 160 млн гривень.

Про запобіжний захід екснардепу повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Ім’я підозрюваного не озвучується, але, за даними ЗМІ, йдеться про Юрія Іванющенка.

“Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 вересня 2025 року НАБУ та САП викрили протизаконну схему заволодіння та легалізації 18 гектарів державної землі під Києвом вартістю понад 160 млн гривень. Слідство вважає організаторами оборудки Юрія Іванющенка та співзасновницю будівельної компанії Stolitsa Group Владу Молчанову. За неофіційною інформацією, Іванющенко може переховуватись в РФ або на окупованих територіях України.