ВАКС відмовився відсторонити голову АМКУ Кириленка від посади

Вищий антикорупційний суд України відмовився відстороняти голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка від посади, обравши йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Разом із тим суд задовольнив інше клопотання прокурора та поклав на обвинуваченого такі обовʼязки:
- прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;
- не відлучатися за межі України без дозволу суду;
- повідомляти суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування особисто та через інших осіб зі свідками у справі щодо обставин, викладених в обвинувальному акті;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.
Строк дії обовʼязків – до 11 жовтня 2025 року.
23 липня НАБУ та САП завершили слідство у справі за підозрою голови Антимонопольного комітету Кириленка у незаконному збагаченні та неправдивому декларуванні та його дружини — у сприянні в незаконному збагаченні.
За даними слідства, Кириленко не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.