ВАКС відмовився відсторонити голову АМКУ Кириленка від посади

Вищий антикорупційний суд України відмовився відстороняти голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка від посади, обравши йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Разом із тим суд задовольнив інше клопотання прокурора та поклав на обвинуваченого такі обовʼязки:

прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;

не відлучатися за межі України без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування особисто та через інших осіб зі свідками у справі щодо обставин, викладених в обвинувальному акті;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

Строк дії обовʼязків – до 11 жовтня 2025 року.

23 липня НАБУ та САП завершили слідство у справі за підозрою голови Антимонопольного комітету Кириленка у незаконному збагаченні та неправдивому декларуванні та його дружини — у сприянні в незаконному збагаченні.

За даними слідства, Кириленко не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.