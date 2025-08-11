        Політика

        ВАКС відмовився відсторонити голову АМКУ Кириленка від посади

        Федір Олексієв
        11 Серпня 2025 21:12
        Павло Кириленко / Фото: Антимонопольний комітет України
        Павло Кириленко / Фото: Антимонопольний комітет України

        Вищий антикорупційний суд України відмовився відстороняти голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка від посади, обравши йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

        Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

        Разом із тим суд задовольнив інше клопотання прокурора та поклав на обвинуваченого такі обовʼязки:

        • прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;
        • не відлучатися за межі України без дозволу суду;
        • повідомляти суд про зміну свого місця проживання;
        • утримуватися від спілкування особисто та через інших осіб зі свідками у справі щодо обставин, викладених в обвинувальному акті;
        • здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

        Строк дії обовʼязків – до 11 жовтня 2025 року.

        23 липня НАБУ та САП завершили слідство у справі за підозрою голови Антимонопольного комітету Кириленка у незаконному збагаченні та неправдивому декларуванні та його дружини — у сприянні в незаконному збагаченні.

        За даними слідства, Кириленко не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.


