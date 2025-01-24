Кримінал

ВАКС обрав 100 млн грн застави для нардепа, підозрюваного у розкраданні 140 млн грн Укрзалізниці
24 Січня 2025 16:53
читать на русском →
Правоохоронці викрили схему на закупівлі кабелів для “Укрзалізниці” / Фото: САП
Правоохоронці викрили схему на закупівлі кабелів для “Укрзалізниці” / Фото: САП

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чинному нардепу у вигляді 100 млн гривень застави одному з організаторів заволодіння понад 140 млн гривень при закупівлі кабелів АТ “Укрзалізниця”.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За інформацією САП, 24 січня ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ про застосування до чинного народного депутата України, якого слідство вважає одним з організаторів заволодіння коштами Укрзалізниці при закупівлі кабельно-провідникової продукції, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Суд застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді 100 млн гривень застави з покладенням, зокрема, таких процесуальних обов’язків:

  • не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування з працівниками та службовими особами Укрзалізниці, представниками Міністерства інфраструктури України, підозрюваними та свідками у справі;
  • здати на зберігання детективам усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що мають право на виїзд з України та в’їзд до України.

Питання щодо оскарження цього рішення буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

 Нагадаємо, за даними слідства, депутат разом із підприємцем організував схему постачання кабелів за завищеними цінами, залучивши до змови посадовців та “бек-офіс”. Унаслідок цього два підконтрольні підприємства здобули перемогу в тендерах, що завдало держкомпанії значних збитків. Загалом у справі про підозру повідомлено вісьмом фігурантам.

Слідчі дії у справі щодо закупівлі кабелів для “Укрзалізниці” / Фото: САП

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Січня 2025 17:09

У Харкові правоохоронці перевіряють причетність працівників ВЛК до схеми ухилення від мобілізації
24 Січня 2025 17:50

Харків атакували російські безпілотники: є влучання
24 Січня 2025 16:53

ВАКС обрав 100 млн грн застави для нардепа, підозрюваного у розкраданні 140 млн грн Укрзалізниці
24 Січня 2025 16:01

В ексмитника зі Львівщини виявили землю, житло та автівки на понад 12 млн гривень
24 Січня 2025 15:42

На Харківщині посилюють мобілізаційні заходи: що відомо
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки