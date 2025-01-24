ВАКС обрав 100 млн грн застави для нардепа, підозрюваного у розкраданні 140 млн грн Укрзалізниці

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чинному нардепу у вигляді 100 млн гривень застави одному з організаторів заволодіння понад 140 млн гривень при закупівлі кабелів АТ “Укрзалізниця”.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За інформацією САП, 24 січня ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ про застосування до чинного народного депутата України, якого слідство вважає одним з організаторів заволодіння коштами Укрзалізниці при закупівлі кабельно-провідникової продукції, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Суд застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді 100 млн гривень застави з покладенням, зокрема, таких процесуальних обов’язків:

не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з працівниками та службовими особами Укрзалізниці, представниками Міністерства інфраструктури України, підозрюваними та свідками у справі;

здати на зберігання детективам усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що мають право на виїзд з України та в’їзд до України.

Питання щодо оскарження цього рішення буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

Нагадаємо, за даними слідства, депутат разом із підприємцем організував схему постачання кабелів за завищеними цінами, залучивши до змови посадовців та “бек-офіс”. Унаслідок цього два підконтрольні підприємства здобули перемогу в тендерах, що завдало держкомпанії значних збитків. Загалом у справі про підозру повідомлено вісьмом фігурантам.