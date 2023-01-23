Кримінал

ВАКС конфіскував активи російського мільярдера

23 Січня 2023 21:47
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санкції

Україна конфіскувала активи російського мільярдера Михайла Шелкова Таке рішення сьогодні ухвалив Вищий антикорупційний суд України за позовом міністерства юстиції країни.

Михайло Шелков посідає 59-е місце у російському списку Forbes, його статки оцінюються в 1,5 млрд доларів. Він є основним бенефіціаром та заступником голови ради директорів “ВСМПО-Авісма”. Це один із найбільших у світі постачальників титану, який потрібен в авіабудуванні та космічній галузі.

Шелков, за даними Transparency International, також очолював інвестиційний підрозділ держкомпанії “Ростех”, яка контролює військових підрядників у Росії. Під санкції України Шовков потрапив минулого року.

Суд ухвалив вилучити у Шелкова квартири в Одесі та Нікополі, п’ять автомобілів, склад, неназвану кількість коштів на рахунках та 100% частки у статутному капіталі підприємства “ВСМПО ТИТАН Україна”.


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