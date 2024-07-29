“Вагнер” підтвердив, що туареги знищили їхніх найманців у Малі

ПВК “Вагнер” підтвердила загибель своїх найманців у боях із повстанцями з племен туарегів на півночі африканської держави Малі на кордоні з Алжиром, не уточнивши точної кількості загиблих.

Російські телеграм-канали раніше наводили різні цифри втрат найманців ПВК – від 20 до 50 осіб. Також повідомлялося про взятих у полон.

За даними офіційного каналу ПВК “Разгрузка Вагнера”, бої тривали з 22 до 27 липня на околицях населеного пункту Тін-Заутин. У них брали участь військовослужбовці збройних сил Малі та бійці 13 штурмового загону ПВК “Вагнер” під керівництвом командира Сергія Шевченка з позивним “Пруд”.

Як пише телеграм-канал, приблизно за два кілометри від малійсько-алжирського кордону “через піщану бурю просування колони було зупинено. Місцеві повстанці, скориставшись природними умовами, влаштували засідку”.

Дані про розгром російських сил підтвердили повстанці-туареги. “У суботу наші сили завдали рішучої поразки ворожим колонам”, – цитує AFP представника альянсу угруповань “Постійне стратегічне партнерство за мир, безпеку і розвиток” (CSP-PSD) Мохамеда Ельмаулуда Рамадана. За його словами, “було пошкоджено або захоплено велику кількість техніки та зброї”, також є полонені.