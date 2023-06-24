Суспільство

В Запорізькій області проведуть навчання на випадок підриву Запорізької АЕС

24 Червня 2023 15:55
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заес

В Запорізькій області проведуть навчання з метою налагодження алгоритму дій при надзвичайній ситуації у разі теракту на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка.

“Постійний ядерний шантаж Росії тримає у напруженні жителів області. З метою налагодження алгоритму дій при НС в області заплановано проведення командно-штабного навчання для відпрацювання алгоритму дій на випадок можливої загрози теракту на ЗАЕС”, – пише пресслужба.

Зазначається, що під час навчань профільні служби відпрацюють комплекс дій наближених до реальних умов при надзвичайній ситуації.

Про проведення тренувань обіцяють повідомити додатково, аби заходи відпрацювання готовності та реагування не турбували місцевих жителів.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про підготовку теракту російськими окупантами на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Він наголосив, що росіяни вже підготувалися до нього.

Також про додаткове мінування станції повідомляв й голова ГУР МО Кирило Буданов. За його словами ворог замінував басейн-охолоджувач.


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