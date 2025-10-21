В Європі в один день загорілися два нафтопереробні заводи, пов’язані з російською нафтою

20 жовтня одночасно сталися інциденти на двох європейських нафтопереробних заводах, які працюють із російською сировиною. Угорська компанія MOL повідомила про пожежу на головному підприємстві в місті Сазхаломбатта, що за 30 кілометрів від Будапешта. Пожежу вдалося локалізувати, постраждалих немає. За даними AP, загорілася установка первинної перегонки AV3, причину займання встановлюють.

Завод у Сазхаломбатті є ключовим об’єктом паливної інфраструктури Угорщини та одним із небагатьох у ЄС, який продовжує переробляти нафту, що надходить південною гілкою трубопроводу «Дружба». У компанії MOL запевнили, що внутрішні поставки палива не постраждали, повідомляє Daily News Hungary.

Того ж дня вибух пролунав на заводі «Лукойлу» в румунському місті Плоєшті. За даними Digi24, постраждав один працівник, який отримав травми голови та ніг. Місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки праці.

Обидва підприємства пов’язані з російським нафтовим сектором — угорський завод отримує сировину з РФ, а румунський належить російській компанії «Лукойл». Збіг у часі двох аварій викликав підвищену увагу європейських медіа, проте наразі підтверджень можливого саботажу немає.