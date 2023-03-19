В ЄС не вистачає вибухових речовин, щоб виробляти більше боєприпасів для України

Намагання Європи виробляти більше боєприпасів для України гальмується дефіцитом вибухових речовин, який, як побоюються інсайдери галузі, може затримати зусилля з нарощування виробництва снарядів на три роки.

Про це пише Financial Times.

За словами чиновників і виробників, дефіцит пороху, пластичних вибухових речовин і тротилу призвів до того, що промисловість не в змозі швидко виконати очікувані замовлення ЄС для України, незалежно від того, скільки грошей буде виділено на вирішення цієї проблеми.

“Фундаментальна проблема полягає в тому, що європейська оборонна промисловість не в змозі виробляти військову продукцію у великих масштабах”, – сказав один німецький чиновник.

Виробники, керівники галузі та чиновники ЄС попереджають, що збільшення попиту може лише підштовхнути ціни, які вже зросли на п’яту частину за останній рік.

“Дуже важко збільшити виробництво артилерійських боєприпасів, особливо важких, великокаліберних, за короткий час. Побудувати новий артилерійський завод дуже просто, але як виробляти більше артилерійських снарядів без сировини”, – сказав Їржі Гінек, голова Асоціації оборонної і безпекової промисловості Чеської Республіки.

Представники оборонної промисловості кажуть, що Європа має обмежені запаси вибухових речовин, таких як порох, тротил і нітроцелюлоза, необхідних для виробництва снарядів.

“Неможливо за короткий час збільшити виробництво нітроцелюлози…В Європі немає важливих виробників сировини, яка нам потрібна. Якщо я хочу збільшити виробництво пороху, мені потрібно, мабуть, три роки “, – сказав Гінек

Компанія Explosia, чеський державний виробник, який є одним з найбільших в Європі постачальників вибухових речовин на заводи з виробництва боєприпасів, повідомила FT, що її виробництво ракетних палив, які використовуються в 155-мм артилерії, “працює на повну потужність” і не буде збільшено до 2026 року.

Цього тижня уряд Румунії заявив, що веде переговори з американськими і південнокорейськими компаніями про будівництво порохового заводу в країні. Останній такий завод був закритий у 2004 році.

Fábrica Municiones de Granada (FMG), один з двох іспанських виробників 155-мм артилерії, працює на повну потужність з жовтня минулого року, виробляючи снаряди для торгової компанії, яка продає їх Україні. Але генеральний директор FMG Антоніо Каро сказав, що розширення виробництва зайняло чотири-п’ять місяців через труднощі з отриманням основних матеріалів і компонентів.

Вартість основних матеріалів “подвоїлася, а в деяких випадках потроїлася”, сказав Каро. Таке зростання і сплеск попиту призвели до підвищення цін на боєприпаси, хоча це зростання було менш помітним. За його словами, типовий снаряд сьогодні коштує 850 євро, що приблизно на 20 відсотків більше, ніж до російського вторгнення.

Наразі FMG, який належить словацькій групі MSM, не планує збільшувати потужності. “Сподіваюся, війна скоро закінчиться”, – сказав Каро.

MSM також виробляє 155-мм снаряди в Словаччині і заявила, що “планує побудувати новий виробничий цех” для збільшення виробництва.