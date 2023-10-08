Кримінал

В єгипетській Александрії застрелили двох ізраїльтян

8 Жовтня 2023 13:19
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ізраїль, єгипет

Двох ізраїльських туристів та їх єгипетського гіда застрелили в неділю в єгипетському місті Александрія, повідомило міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Два джерела Reuters в єгипетських службах безпеки повідомили на умовах анонімності, що поліцейського, якого звинувачують у стрілянині в районі Саварі в Александрії, затримано.

Один єгиптянин отримав поранення під час стрілянини. Інцидент став першим подібним нападом на ізраїльтян в Єгипті за десятиліття.

Стрілянина сталася наступного дня після нападу на Ізраїль ісламістського угруповання ХАМАС, за який Ізраїль пообіцяв «могутню помсту» у відповідь. Сотні палестинців та ізраїльтян були вбиті.


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