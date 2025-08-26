В Ужгороді затримали та доставили до ТЦК експоліцейського Белецького, який раніше заступився за ветерана

В Ужгороді правоохоронці затримали колишнього поліцейського Івана Белецького та доставили до ТЦК. Раніше експоліцейський заявляв, що його звільнили зі служби після того, як він заступився за ветерана, якого принижували співробітники Закарпатського ТЦК.

Про це повідомляє Суспільне Ужгород.

За словами очевидців, на вулиці Сечені з автомобіля вийшли восьмеро чоловіків, шестеро з них були у масках. У жінки, яка намагалася зафіксувати події на телефон, спробували відібрати пристрій, завдаючи ударів по руках.

Дружина Белецького підтвердила, що її чоловіка доставили до ТЦК: він зателефонував та повідомив їй про це. Жінка також зазначила, що попри перенесену операцію на суглобі, військово-лікарська комісія визнала Белецького придатним до служби.

У Закарпатському ТЦК повідомили, що колишній правоохоронець Іван Белецький перебував у розшуку та не оновив свої облікові дані. Його доставили до районного ТЦК, де після проходження військово-лікарської комісії чоловіка визнали придатним до проходження служби.

Конфлікт Белецького з ТЦК: деталі

Керівник організації “Карпатська Січ” Тарас Деяк заявив у соцмережах, що Белецького незаконно звільнили з поліції. Він зазначив, що той не передавав жодного відео, пов’язаного з приниженням ветерана Олександра Усенка, і не мав безпосереднього відношення до цієї історії.

“Єдине, чим я можу йому допомогти — дати відношення у наш підрозділ”, — написав Деяк.

За словами самого Белецького, він вважає, що його звільнення пов’язане саме з ситуацією довкола ветерана. 22 серпня на своїй сторінці у Facebook він розповів, що передав Усенку відео з конфлікту з військовими Ужгородського ТЦК, аби спростувати їхню версію та домогтися публічного вибачення. Після цього, за словами Белецького, щодо нього та поліцейської, яка зберегла запис, розпочали службове розслідування в Нацполіції.